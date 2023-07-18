У Феодосії - гучно: у небі над містом бачать сліди від ППО, — соцмережі (фото)

За свідченнями місцевих жителів, сліди від російської ППО бачили на південному узбережжі Криму, а вибухи було чути ще й на східному.

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У Феодосії в окупованому Криму місцеві жителі повідомили про мінімум один вибух. Крім того, у небі зафіксували слід від ракети ППО. Про подію розповіли у Telegram-каналі "Кримський вітер".

Перше повідомлення про інцидент у небі над Феодосією з'явився у мережі близько 16:46. Стверджувалось, що чули одиничний гучний вибух. На світлині, яку надіслав, як стверджується, місцевий житель, видно слід від ракети ППО.

Слід від ракети ППО у Феодосії

Пізніше опублікували ще один слід від снаряда ППО — його нібито бачили у небі над Коктебелем.

Слід від ракети ППО у Коктебелі

За повідомленнями місцевих жителів стало зрозуміло, що луну від гучного звуку чули у селищі Радянському та в Нижньогірському районі у напрямку Ізобільного, — вказується у моніторинговому Telegram-каналі.

Повідомлення про вибух в Криму

У каналі руху опору "Атеш" підтверджують інцидент у Феодосії та запевняють, що завдяки йому стало зрозуміло, де саме росіяни встановили комплекс ППО.

Зазначимо, район Феодосії-Коктебеля, де чули вибух та спостерігали політ ППО, розташований на південному узбережжі Кримського півострова. За 100 кілометрів на схід — Кримський міст. До найближчих позицій ЗСУ — близько 250 км. Ізобільне — на східному узбережжі, ближче до Генічеська.

Точки, де чули вибух в Криму вдень 18 липня 2023 року

Наразі очільники місцевої окупаційної влади не публікували офіційне підтвердження інформації щодо роботи ППО над Феодосією.

Нагадуємо, зранку 17 липня гучно було у районі Кримського мосту — стався вибух на автомобільній частині мосту. СБУ запевнило, що має певну інформацію щодо деталей вибуху, але повідомить її після перемоги.

14 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що готовий до рішучих дій, щоб звільнити окуповані Росією території. При цьому він запевнив: коли настане час, він ні у кого не питатиме дозволу.