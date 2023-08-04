В Крыму прозвучали взрывы: в сети сообщают о "прилете" по нефтебазе в Феодосии (видео)

В оккупационной администрации полуострова утверждают, что все воздушные цели были сбиты, а жертвы и разрушения отсутствуют.

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В ночь на 4 августа на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучали взрывы. Об этом написал советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По словам Крючкова, в нескольких районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны.

"Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", — отчитался сотрудник оккупационной администрации.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", взрывы прогремели в районе Феодосии и Приморского. Также сообщалось о звуке, похожем на гул БПЛА и отключениях света на нескольких улицах.

Авторы канала опубликовали видео, на которых, как утверждается, запечатлены пуски ракет в Феодосии.

Пуски ракет в Феодосии

Позже в Telegram-канале также сообщили о взрыве на нефтебазе в Феодосии, отметив, что информация требует подтверждения.

В сети сообщили о взрыве на нефтебазе в Крыму

Напомним, 3 августа партизаны движения "Атеш" сообщили, что В Крыму партизаны "засекли" и "передали в правильные руки" информацию о расположении ПВО оккупантов. По их данным, она находится на выезде из Феодосии во Владиславовку.

Ранее, 1 августа, во временно оккупированном Крыму прогремели звуки взрывов. По данным Telegram-каналов, над Евпаторией пролетели четыре воздушные цели. Вскоре в центральной части захваченного Севастополя прогремел взрыв.

Взрывы также прозвучали в Красногвардейском районе оккупированного Крыма 27 июля. ВС РФ начали стрелять из ПВО по неизвестной воздушной цели, предположительно, из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь С-1".