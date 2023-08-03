Передали в правильные руки: в Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов (видео)

В движении "Атеш" заявили, что после обнаружения месторасположения ЗРК армии РФ в Феодосии данные были переданы Украине.

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В Крыму партизаны "засекли" расположение ПВО оккупантов. Она находится на выезде из Феодосии во Владиславовку. Соответствующее видео обнародовали партизаны движения "Атеш".

"На выезде из города Феодосия во Владиславовку раш*сты установили свое ПВО. Наши агенты это заметили и оперативно доложили", — говорится в сообщении.

Там отмечают, что эту информацию "передали в правильные руки".

Напомним, что после взрывов в Москве и Крыму некоторые российские военные эксперты высказались о том, что Украина научилась находить бреши в российской системе противовоздушной обороны. Возможно, Украина получила снимки с батареями ПВО и теперь использует данные о расположении ПВО, чтобы прокладывать траекторию БПЛА и ракет, чтобы они не попадали на радары.

1 августа сообщалось, что в оккупированном Крыму под Севастополем прогремел взрыв. Местные жители предположили, что "прилетело" в склад с БК оккупантов. Минобороны России 1 августа сообщило о "безуспешной" атаке 3-х морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота. При этом стало известно, что один из кораблей запросил эвакуацию пострадавших.