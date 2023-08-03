Передали в правильні руки: у Криму партизани "засікли" розташування ППО окупантів (відео)

У русі "Атеш" заявили, що після виявлення місця розташування ЗРК армії РФ у Феодосії дані було передано Україні.

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У Криму партизани "засікли" розташування ППО окупантів. Вона розташована на виїзді з Феодосії до Владиславівки. Відповідне відео оприлюднили партизани руху "Атеш".

"На виїзді з міста Феодосія до Владиславівки раш*сти встановили свою ППО. Наші агенти це помітили й оперативно доповіли", — йдеться в повідомленні.

Там зазначають, що цю інформацію "передали в правильні руки".

Нагадаємо, що після вибухів у Москві та Криму деякі російські військові експерти висловилися про те, що Україна навчилася знаходити проломи в російській системі протиповітряної оборони. Можливо, Україна отримала знімки з батареями ППО і тепер використовує дані про розташування ППО, щоб прокладати траєкторію БПЛА і ракет, щоб вони не потрапляли на радари.

1 серпня повідомлялося, що в окупованому Криму під Севастополем прогримів вибух. Місцеві жителі припустили, що "прилетіло" у склад із БК окупантів. Міноборони Росії 1 серпня повідомило про "безуспішну" атаку 3-х морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту. Водночас стало відомо, що один із кораблів запросив евакуацію постраждалих.