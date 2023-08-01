У Чорному морі після "невдалої" атаки дронів корабель РФ просить про евакуацію, — ЗМІ

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів Ка-29, задіяних у евакуації, та береговими авіаційними службами передаються поточні координати кораблів та уточнюється кількість постраждалих.

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Російське Міністерство оборони 1 серпня повідомило про "безуспішну" атаку 3-х морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергей Котов" і "Василий Быков" за 340 км від Севастополя. В оборонному відомстві відзвітували, що всі дрони знищили. Як пише "Бабель", по одному з російських кораблів могло бути влучання і є постраждалі.

Російські військкори заявили, що серед атакованих суден був контейнеровоз Sparta-IV, який, за даними Naval News і спостерігачів, возив із Сирії зброю. Його капітан Олексій Терещенко в червні 2023 року отримав від Служби безпеки України підозру.

За інформацією джерела видання в секторі безпеки та оборони, зараз російські моряки одного з російських кораблів просять про евакуацію постраждалих. Ця інформація спростовує ранкову заяву МО РФ про "успішне" відбиття атаки дронів.

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів Ка-29, які задіяні у евакуації, та береговими авіаційними службами вказуються координати суден та кількість постраждалих. Йдеться про 1 загиблого і 5 поранених. Крім цього на записі йдеться про те, що судну потрібен прикордонник для "розмитнення". Що саме хочуть "розмитнити", не уточнюється.

Слід зазначити, що РФ називає контейнеровоз цивільним, але джерело повідомило, що на судні перебувають військові і є крупнокаліберна зброя — це є грубим порушенням міжнародного морського права.

Який саме корабель постраждав від атаки — невідомо.

У РФ звинуватили ЗСУ в атаці на їхні патрульні катери Чорноморського флоту на південний захід від Севастополя. Вважають, що були використані морські дрони. Окремо в Міноборони РФ зазначили, що російським патрульним кораблям вдалося нібито знищити українські об'єкти.

Нагадаємо, що аеророзвідка тероборони допомогла артилерії ЗСУ знищити склад боєкомплекту. Бійці ТРО зафіксували схованку БК окупантів та відправили координати українським артилеристам, які й ліквідували об'єкт.

Раніше повідомлялося, що "Чорні запорожці" скинули гранату на склад БК поблизу Вугледара. Займання згодом спровокувало значну детонацію боєприпасів.