"Чорні запорожці" скинули гранату на склад боєприпасів поблизу Вугледара (відео)

Бійці аерорзвідки ЗСУ застосували дрон та скинули гранату на вантажівку. Займання згодом спровокувало значну детонацію боєприпасів.

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Бійці 72-ої бригади імені Чорних запорожців ліквідували склад боєприпасів російських військ на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі підрозділу у Facebook.

Захисники застосували дрон та скинули гранату на об'єкт. Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram, що знищення відбулося в окупованій Павлівці поблизу Вугледару.

На відео модна побачити, що спочатку аеророзвідники зафіксували скупчення ворожих військ. Згодом захисники скинули гранату на вантажівку, відбувся вибух. Займання розповсюдилося далі, що спровокувало детонацію боєприпасів.

Контрнаступ ЗСУ: знищення складів РФ

Військові 92-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Івана Сірка 18 липня вдарили безпілотним летальним апаратом по складу російських окупантів у Луганській області. Безпілотник успішно здійснив нічний наліт завдяки спеціальній камері.

Також 19 липня у Криму на Старокримському полігоні відбувся вибух. Російські війська перекрили дороги та всі виїзди, які йдуть повз локацію. Повідомляється, що стався "приліт" у склад боєприпасів російських окупантів.

3 ОШБр показала 13 липня знищення складу БК росіян в районі Бахмута. Росіяни вирішили ретельно заховати боєкомплект у густій рослинності, але згодом втратили склад завдяки влучній роботі української артилерії.

Нагадаємо, 19 липня ударні дрони бригади ДШВ успішно знищили техніку окупантів. Українські бійці запустили БПЛА та знищили об'єкти, які загарбники намагалися заховати серед густої рослинності.