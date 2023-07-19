"Черные запорожцы" сбросили гранату на склад боеприпасов вблизи Угледара (видео)

Бойцы аэросведки ВСУ применили дрон и сбросили гранату на грузовик. Возгорание впоследствии спровоцировало значительную детонацию боеприпасов.

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Бойцы 72-й бригады имени Черных запорожцев ликвидировали склад боеприпасов российских войск в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения в Facebook.

Защитники применили дрон и сбросили гранату на объект. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram, что уничтожение произошло в оккупированной Павловке вблизи Угледара.

На видео можно увидеть, что сначала аэроразведчики зафиксировали скопление вражеских войск. Впоследствии защитники сбросили гранату на грузовик, произошел взрыв. Возгорание распространилось дальше, что спровоцировало детонацию боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ: уничтожение складов РФ

Военные 92-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко 18 июля ударили беспилотным летальным аппаратом по складу российских оккупантов в Луганской области. Беспилотник успешно совершил ночной налет благодаря специальной камере.

Также 19 июля в Крыму на Старокрымском полигоне произошел взрыв. Российские войска перекрыли дороги и все выезды, которые идут мимо локации. Сообщается, что произошел "прилет" в склад боеприпасов российских оккупантов.

3 ОШБр показала 13 июля уничтожение склада БК россиян в районе Бахмута. Россияне решили тщательно спрятать боекомплект в густой растительности, но впоследствии потеряли склад благодаря точной работе украинской артиллерии.

Напомним, 19 июля ударные дроны бригады ДШВ успешно уничтожили технику оккупантов. Украинские бойцы запустили БПЛА и уничтожили объекты, которые захватчики пытались спрятать среди густой растительности.