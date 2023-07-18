Лишили оккупантов боеприпасов: украинский дрон разнес склад ВС РФ (видео)

Беспилотник успешно совершил ночной налет благодаря специальной камере.

Related video

Военные 92-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ударили беспилотным летальным аппаратом по складу российских оккупантов в Луганской области. Соответсвующее видео в своем Telegram-канале разместил командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

Бойцы ВСУ атаковали пункт материально-технического обеспечения российских военных. Помог им в этом дрон с ночной оптикой, который обеспечивает хорошую видимость в темное время суток.

Сначала беспилотник завис над небольшим строением, примеряясь к тому, чтобы как можно точнее нанести удар. Потом он сбросил серию боеприпасов на крышу здания. По словам Федоренко, там оккупанты размещали свои боеприпасы. Возможно, в помещении находились также горюче-смазочные материалы, так как после каждого их четырех ударов по крыше здания огонь разгорался все сильнее. После того как пламя охватило практически все здание, дрон улетел.

Напомним, несколько ранее дроны TORO ликвидировали БМП вместе с россиянами. Они поразили технику, ликвидировав сразу нескольких оккупантов. Один из выживших, но раненых, пытался отползти от пораженной техники. А второй, который, судя по всему, не получил никаких травм, убежал с места боя БМП и TORO.

Кроме того 13 июля украинский беспилотник расправился с редким российским БТР. Бронированная техника должна была минировать территорию, чтобы замедлить ВСУ, но сама наехала на мину, а сброшенная с БПЛА граната вызвала детонацию боекомплекта.