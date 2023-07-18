Позбавили окупантів боєприпасів: український дрон розніс склад ЗС РФ (відео)

Безпілотник успішно здійснив нічний наліт завдяки спеціальній камері.

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Військові 92-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Івана Сірка вдарили безпілотним летальним апаратом по складу російських окупантів у Луганській області. Відповідне відео у своєму Telegram-каналі розмістив командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко.

Бійці ЗСУ атакували пункт матеріально-технічного забезпечення російських військових. Допоміг їм у цьому дрон із нічною оптикою, який забезпечує хорошу видимість у темний час доби.

Спочатку безпілотник завис над невеликою будовою, приміряючись до того, щоб якомога точніше завдати удару. Потім він скинув серію боєприпасів на дах будівлі. За словами Федоренка, там окупанти розміщували свої боєприпаси. Можливо, у приміщенні були також паливно-мастильні матеріали, оскільки після кожного з чотирьох ударів по даху будівлі вогонь розпалювався дедалі сильніше. Після того як полум'я охопило практично всю будівлю, дрон полетів.

Нагадаємо, дещо раніше дрони TORO ліквідували БМП разом із росіянами. Вони вразили техніку, ліквідувавши одразу кількох окупантів. Один із тих, хто вижив, але поранений, намагався відповзти від ураженої техніки. А другий, який, судячи з усього, не зазнав жодних травм, втік з місця бою БМП і TORO.

Крім того, 13 липня український безпілотник розправився з рідкісним російським БТР. Броньована техніка мала мінувати територію, щоб уповільнити ЗСУ, але сама наїхала на міну, а скинута з БПЛА граната спричинила детонацію боєкомплекту.