Взрывы в Крыму: на оккупированном полуострове сработала российская ПВО, — соцсети (видео)

Местные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ открыли огонь по неизвестной воздушной цели из ЗРПК Панцирь С-1.

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В Красногвардейском районе вечером оккупированного Крыма вечером 27 июля местные жители слышали взрывы и видели запуск ракет на фоне грозы. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

Сообщается, что ВС РФ начали стрелять из ПВО по неизвестной воздушной цели. Предполагается, что огонь велся из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь С-1".

"В Красногвардейском районе на фоне грозы работает ПВО. Стреляют, предположительно, из ЗПРК "Панцирь-С" по неизвестной воздушной цели", — говорится в сообщении.

Также администраторы канала отметили, что в Крыму в целом вечером 27 июля сильно испортилась погода. Во многих населенных пунктах началась гроза. Улицы многих городов затопило. Временами также наблюдается град. К примеру, как сообщается, в Севастополе затопило уже несколько домов, на месте работают аварийные бригады.

В оккупированном Крыму на фоне сильной грозы работает российская ПВО

Напомним, что в РФ пилоты повредили самый большой вертолет в мире. Машина налетела хвостовой частью на столб и перерубила осветительную мачту. В результате никто не пострадал, но вертолет нуждается в ремонте.

Кроме того, в ЦНС сообщили, что ВС РФ угрожают фармацевтам в оккупации. В украинском подполье отметили, что сотрудники аптек оказались в опасности, а местная "полиция" игнорирует жалобы из-за страха перед оккупантами.