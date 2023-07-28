Вибухи в Криму: на окупованому півострові спрацювала російська ППО, — соцмережі (відео)

Місцеві Telegram-канали повідомили, що ЗС РФ відкрили вогонь по невідомій повітряній цілі із ЗРПК Панцир С-1.

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У Красногвардійському районі окупованого Криму ввечері 27 липня місцеві жителі чули вибухи й бачили запуск ракет на тлі грози. Про це повідомив Telegram-канал "Кримський вітер".

Повідомляється, що ЗС РФ почали стріляти з ППО по невідомій повітряній цілі. Передбачається, що вогонь вівся із зенітно-ракетного комплексу "Панцир С-1".

"У Красногвардійському районі на тлі грози працює ППО. Стріляють, імовірно, із ЗПРК "Панцир-С" по невідомій повітряній цілі", — ідеться в повідомленні.

Також адміністратори каналу зазначили, що в Криму загалом увечері 27 липня сильно зіпсувалася погода. У багатьох населених пунктах почалася гроза. Вулиці багатьох міст затопило. Часом також спостерігається град. Наприклад, як повідомляється, у Севастополі затопило вже кілька будинків, на місці працюють аварійні бригади.

В окупованому Криму на тлі сильної грози працює російська ППО

Нагадаємо, що в РФ пілоти пошкодили найбільший вертоліт у світі. Машина налетіла хвостовою частиною на стовп і перерубала освітлювальну щоглу. У результаті ніхто не постраждав, але вертоліт потребує ремонту.

Крім того, у ЦНС повідомили, що ЗС РФ погрожують фармацевтам в окупації. В українському підпіллі зазначили, що співробітники аптек опинилися в небезпеці, а місцева "поліція" ігнорує скарги через страх перед окупантами.