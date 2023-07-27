Вимагають препарати з наркотичним вмістом: ЗС РФ погрожують фармацевтам в окупації, — ЦНС

В українському підпіллі зазначили, що співробітники аптек опинилися в небезпеці, а місцева "поліція" ігнорує скарги через страх перед окупантами.

Related video

Російські окупанти почали тероризувати співробітників аптек на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України і вимагають від них ліки із забороненими речовинами. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 27 липня.

За інформацією українського підпілля, життя громадян на територіях, які тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, стає дедалі важчим, а місцеві співробітники "правоохоронних органів" закривають очі на злочини військових.

"Так, на ТОТ Запорізької області зафіксовано випадки, коли військовослужбовці російських окупаційних військ погрожували розправою працівникам аптек за відмову видати їм препарати із вмістом наркотичних речовин", — ідеться в повідомленні.

"Поліція" не поспішає реагувати на виклики і скарги місцевих фармацевтів, адже сама боїться вступати в будь-який контакт із російськими військовослужбовцями, а тим більше їм перечити.

Помічені російські злочини і на тимчасово окупованій території Донецької області, де мародерство лише посилилося. Місцеве населення насильно виселяють із приватних будинків, після чого там селять представників ЗС РФ.

"Водночас частину цивільних вони залишають у населених пунктах для використання як "живого щита". Кадирівці знущаються з людей, грабують їхні господарства, також фіксуються випадки зґвалтувань", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що окупанти обстрілюють порти України, щоб спровокувати продовольчу кризу. Глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що все це спроба з боку Кремля відродити Чорноморську зернову ініціативу.