Окупанти обстрілюють порти України, щоб спровокувати продовольчу кризу, — Кулеба

Очільник МЗС запевнив, що попри вихід РФ з угоди Київ намагатиметься відродити Чорноморську зернову ініціативу.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія продовжує обстрілювати порти України, аби спровокувати глобальну продовольчу кризу та заробити якомога більше грошей. Про це він повідомив в інтерв’ю FRANCE 24.

"Мета Росії — спровокувати посилення світової продовольчої кризи, безперешкодно експортувати власне зерно і заробляти якомога більше грошей", — сказав Дмитро Кулеба.

З його слів, за це платити доведеться людям з України та Африки, а Росія набиватиме свої кишені грошима, щоб фінансувати військову машину коштом Африки. Проте Кулеба пообіцяв, що Україна "продовжить спроби" відродити Чорноморську зернову ініціативу. Якщо це неможливо, то потрібно створити альтернативний морський шлях для експорту українського зерна.

Своєю чергою, на думку Дмитра Кулеби, нещодавні удари РФ по порту Рені на кордоні з Румунією, є способом російського президента Володимира Путіна "перевірити реакцію НАТО". Він вважає, що Нато повинно відповісти на такий крок "жорстко та рішуче".

Також міністру закордонник справ відомо, що Росія намагалася експортувати своє зерно через Катар та Туреччину. Але він вважає, що для будь-якої країни було б "ганебно" взяти участь у такій угоді. Попри це спроби РФ свідчать про те, що вона "хоче заробити більше грошей, отримуючи вигоду від вищих цін, спровокованих їхніми власними діями".

Нагадаємо, у ніч на 24 липня окупанти атакували іранськими дронами-камікадзе Shahed інфраструктуру порту міста Рені на Дунаї. Тоді було знищено термінал із зерном та пошкоджені резервуари для зберігання інших вантажів. У результаті ворожої атаки на світових біржах різко здорожчала пшениця.

А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія вже давно планувала обстріли портової та зернової інфраструктури України. Зокрема, це є частиною плану виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи.