Оккупанты обстреливают порты Украины, чтобы спровоцировать продовольственный кризис, — Кулеба

Глава МИД заверил, что несмотря на выход РФ из соглашения Киев будет пытаться возродить Черноморскую зерновую инициативу.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия продолжает обстреливать порты Украины, чтобы спровоцировать глобальный продовольственный кризис и заработать как можно больше денег. Об этом он сообщил в интервью FRANCE 24.

"Цель России — спровоцировать усиление мирового продовольственного кризиса, беспрепятственно экспортировать собственное зерно и зарабатывать как можно больше денег", — сказал Дмитрий Кулеба.

По его словам, за это платить придется людям из Украины и Африки, а Россия будет набивать свои карманы деньгами, чтобы финансировать военную машину за счет Африки. Однако Кулеба пообещал, что Украина "продолжит попытки" возродить Черноморскую зерновую инициативу. Если это невозможно, то нужно создать альтернативный морской путь для экспорта украинского зерна.

В свою очередь, по мнению Дмитрия Кулебы, недавние удары РФ по порту Рени на границе с Румынией, являются способом российского президента Владимира Путина "проверить реакцию НАТО". Он считает, что НАТО должно ответить на такой шаг "жестко и решительно".

Также министру иностранных дел известно, что Россия пыталась экспортировать свое зерно через Катар и Турцию. Но он считает, что для любой страны было бы "позорно" принять участие в такой сделке. Несмотря на это попытки РФ свидетельствуют о том, что она "хочет заработать больше денег, получая выгоду от высоких цен, спровоцированных их собственными действиями".

Напомним, в ночь на 24 июля оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed инфраструктуру порта города Рени на Дунае. Тогда был уничтожен терминал с зерном и повреждены резервуары для хранения других грузов. В результате вражеской атаки на мировых биржах резко подорожала пшеница.

А представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия уже давно планировала обстрелы портовой и зерновой инфраструктуры Украины. В частности, это является частью плана выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы.