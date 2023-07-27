Принадлежит ФСБ: в РФ пилоты повредили самый большой вертолет в мире (видео)

Машина налетела хвостовой частью на столб и перерубила осветительную мачту. В результате никто не пострадал, но вертолет нуждается в ремонте.

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Транспортный вертолет Ми-26, принадлежащей ФСБ России, во время передвижения по территории аэродрома в Якутске "потерял" хвост. Об этом сообщают в российских Telegram-каналах, публикуя видео.

ЧП произошло 27 июля около 11 утра по московскому времени. Пограничный вертолет налетел хвостовой частью на столб и перерубил осветительную мачту лопастями несущего винта. Что стало причиной инцидента не сообщается. В результате происшествия никто не пострадал, однако несущий винт и хвостовая балка вертолета нуждаются в ремонте.

Напомним, 27 июля в Сети появилось видео крушения российского Ми-8 с пассажирами на борту. Авиакатастрофа произошла в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. На записи видно, как во время посадки вертолет зацепил провода ЛЭП, после чего упал на бок и моментально загорелся.

В салоне вертолета находились 13 туристов и 3 члена экипажа. Очевидцы пытались спасти людей на борту. Шесть пассажиров Ми-8 погибли на месте. Другие выжили, но получили сильные ожоги разной степени и травмы.

Вертолет принадлежал компании "Алтай авиа" и перевозил группу туристов. Ранее СМИ публиковали кадры, на которых видны последствия катастрофы Ми-8.

Фокус сообщал 9 июля, что Польша тайно передала Украине 10 советских вертолетов. Журналисты The Wall Street Journal, сообщали, что Вооруженные силы Украины используют самолеты и вертолеты во время контрнаступления. Украинские бойцы обращаются с ними осторожно, чтобы избежать потерь техники.

Также Фокус писал, что 30 июня на аэродроме в захваченном российскими оккупантами Мелитополе Запорожской области в результате атаки был уничтожен многоцелевой транспортный вертолет ВС РФ. Предположительно речь шла о Ми-8 или его модификации. Однако из-за полного разрушения фюзеляжа и других элементов конструкции было трудно определить, какой конкретно вертолет ВКС РФ ликвидировали.