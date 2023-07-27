Зацепил провода: появилось видео падения Ми-8 на Алтае с пассажирами на борту

Вертолет во время посадки задел столб и упал на бок. В результате моментально вспыхнул пожар. Погибли шесть человек, еще семь получили ранения.

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В Сети появилось видео момента падения пассажирского вертолета МИ-8, который потерпел крушение 27 июля в Алтайском крае. По предварительным данным, погибли шесть человек, еще семеро получили ранения. Видео опубликовало российское медиа Mash.

На записи видно, как идет МИ-8 на посадку, его закручивает, он задевает столб с электропроводами и падает на бок. После этого моментально вспыхивает пожар.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на экстренный службы, авиакатастрофа произошла в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района. Во время посадки вертолет зацепил провода ЛЭП, что стало причиной аварии.

На момент трагедии в салоне находились 13 туристов и 3 члена экипажа. После того как вертолет загорелся, очевидцы трагедии пытались спасти людей на борту. Шесть пассажиров Ми-8 погибли на месте. Другие выжили, но получили сильные ожоги разной степени и травмы.

Вертолет принадлежал компании "Алтай авиа" и перевозил группу туристов. Ранее СМИ публиковали кадры, на которых видны последствия катастрофы Ми-8.

Напомним, 25 июля стало известно, что украинские бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". На борту находился полковник авиации Российской Федерации Виталий Табачников. Его экипаж возвращался с боевого задания, когда вертолет подвергся ракетной атаке.

13 июля сообщалось о ликвидации в Украине начальника штаба 35 общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева. По словам нардепа Юрия Мысягина, в результате ракетного удара погиб не только Горячев, но ряд других российских офицеров ВС РФ.

Фокус писал 9 июля, что Польша тайно передала Украине 10 советских вертолетов. По информации журналистов The Wall Street Journal, ВСУ используют самолеты и вертолеты очень осторожно во время контрнаступления, чтобы избежать потерь техники.

Также Фокус сообщал 30 июня, что на аэродроме во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, россияне потеряли боевой вертолет, вероятно, Ми-8.