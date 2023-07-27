Зачепив дроти: з'явилося відео падіння Мі-8 на Алтаї з пасажирами на борту

Гелікоптер під час посадки зачепив стовп і впав на бік. У результаті моментально спалахнула пожежа. Загинули шестеро людей, ще семеро дістали поранення.

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У Мережі з'явилося відео моменту падіння пасажирського гвинтокрила МІ-8, який зазнав аварії 27 липня в Алтайському краї. За попередніми даними, загинуло шестеро людей, ще семеро дістали поранення. Відео опублікувало російське медіа Mash.

На записі видно, як МІ-8 іде на посадку, його закручує, він зачіпає стовп з електропроводами та падає на бік. Після цього моментально спалахує пожежа.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на екстрені служби, авіакатастрофа сталася в населеному пункті Тюнгур Усть-Коксинського району. Під час посадки вертоліт зачепив дроти ЛЕП, що стало причиною аварії.

На момент трагедії в салоні перебували 13 туристів і 3 члени екіпажу. Після того як вертоліт загорівся, очевидці трагедії намагалися врятувати людей на борту. Шестеро пасажирів Мі-8 загинули на місці. Інші вижили, але дістали сильні опіки різного ступеня і травми.

Вертоліт належав компанії "Алтай авіа" і перевозив групу туристів. Раніше ЗМІ публікували кадри, на яких видно наслідки катастрофи Мі-8.

Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що українські бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський гвинтокрил Ка-52 "Алігатор". На борту перебував полковник авіації Російської Федерації Віталій Табачников. Його екіпаж повертався з бойового завдання, коли вертоліт зазнав ракетної атаки.

13 липня повідомлялося про ліквідацію в Україні начальника штабу 35 загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. За словами нардепа Юрія Мисягіна, унаслідок ракетного удару загинув не тільки Горячев, а й низка інших російських офіцерів ЗС РФ.

Фокус писав 9 липня, що Польща таємно передала Україні 10 радянських гелікоптерів. За інформацією журналістів The Wall Street Journal, ЗСУ використовують літаки та гвинтокрили дуже обережно під час контрнаступу, щоб уникнути втрат техніки.

Також Фокус повідомляв 30 червня, що на аеродромі в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, росіяни втратили бойовий гелікоптер, ймовірно, Мі-8.