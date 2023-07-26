Був у збитому Ка-52: в Україні ліквідували полковника ПКС РФ Табачнікова, — соцмережі (фото)

За словами блогера Віталія Трубнікова, російський офіцер перебував у вертольоті Ка-52, який був збитий 25 липня на сході України.

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Сили оборони України ліквідували полковника авіації Російської Федерації Віталія Табачнікова. Про це стало відомо з групи VK "Журнал "Історія Авіації" 26 липня.

Автор поста, який назвався другом загиблого, стверджує, що 25 липня екіпаж Табачнікова повертався з бойового завдання, коли їхній вертоліт зазнав ракетної атаки.

"Йшли на гранично малій висоті. При перетині лінії фронту розрахунками ПЗРК противника по гелікоптеру були виконані пуски ракет..." — ідеться в публікації.

В Україні ліквідували полковника ПКС РФ

На новину про загибель Віталія Табачнікова також відреагував блогер Віталій Трубников. За його словами, Табачніков був командиром 112-го окремого вертолітного полку, що базується в місті Чита.

Як зазначає Трубніков, російський офіцер перебував у вертольоті Ка-52, який збили 25 липня на сході України.

"Подяка воїнам 38 ОБрМП за такий влучний постріл!" — написав блогер.

Віталій Табачніков

Катастрофа Ка-52: що відомо

У вівторок, 25 липня, волонтер Роман Синіцин повідомив, що на Донбасі українські бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський вертоліт Ка-52 "Аллігатор". За його словами, окупантам не вдалося вижити.

Командування 38-ї окремої бригади морської піхоти офіційно підтвердило знищення російського вертольота Ка-52 "Алігатор". За словами військовослужбовців, ворожу техніку ліквідували пострілом із ПЗРК уранці о 7:43.

Зі свого боку російські провоєнні Telegram-канали підтвердили загибель екіпажу Ка-52, зазначивши, що у вертольоті перебував командир "у дуже великих погонах".

Воєнкори повідомили, що екіпаж Ка-52 загинув Воєнкори повідомили, що екіпаж Ка-52 загинув

Нагадаємо, що 13 липня стало відомо про ліквідацію в Україні начальника штабу 35 загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячева. За словами нардепа Юрія Мисягіна, внаслідок ракетного удару загинув не тільки Горячев, а й низка інших російських офіцерів ЗС РФ.

Ми також писали про те, що 4 червня в Україні загинув командир 96-ї окремої розвідувальної бригади Максим Харламов. Він був начальником територіального військового гарнізону.