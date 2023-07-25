ЗСУ знищили на Донбасі російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор": екіпаж загинув (фото)

Вартість одного ворожого гелікоптера Ка-52 становить близько 16 млн доларів. За даними командування, "Алігатор" приземлили пострілом з ПЗРК.

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На Донбасі українські бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомив волонтер Роман Сініцин у Facebook.

"Вєчного польота братья". Черговий Ка-52 отріцатєльно приземлився, покращився і горить собі зараз. Приземлення стало можливе завдяки вправним діям зенітників 38 окремої бригади морської піхоти", — сказав Роман Сініцин.

З його слів, окупантам не вдалось вижити.

Аналогічну інформацію оприлюднив інший волонтер та блогер Сергій Стерненко. Він також зазначив, що екіпажу російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор" вижити не вдалося.

Командування 38-ї окремої бригади морської піхоти офіційно підтвердило знищення російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор". Зі слів військовослужбовців, ворожу техніку ліквідували пострілом з ПЗРК вранці о 7:43.

"Ранок морпіхів починається не з кави", — додали у пресцентрі бригади.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що вартість одного ворожого гелікоптера Ка-52 "Алігатор" становить близько 16 млн доларів.

Нагадаємо, 14 липня Фокус писав, що бійці підрозділу ППО 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура" повідомили, як збили ворожий літак Су-25 два гелікоптери Ка-52. З їх слів, гелікоптер Ка-52 є перехваленим, оскільки "збивається він як звичайний вертоліт".

Аналітики розвідувальної спільноти OSINT розповіли, як українські захисники у новий спосіб знищили російську бронетехніку за допомогою лазера, САУ Krab польського виробництва та вітчизняного комплексу ПТРК "Стугна". Від російського танка залишилося лише "мокре місце".