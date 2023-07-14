"Ка-52 перехвалили": бійці підрозділу ППО "Маґури" розповіли подробиці боротьби з авіацією РФ (відео)

Українські захисники щодня фіксують десятки російських гелікоптерів, які намагаються виконувати завдання поблизу українських позицій.

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Бійці підрозділу ППО 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура", на рахунку якого вже є збитий літак Су-25 і кілька гелікоптерів, розповіли про тонкощі роботи. Відео розмови опубліковано у Facebook підрозділу.

Захисники розповіли, як збили літак. Перший день візуально стежили за повітряним простором. На другий день бійці не очікували побачити російське авіасудно. Вдалим виявився третій день, коли й вдалося збити літак. Впав Су-25 за 12 кілометрів від розрахунку ППО.

"Ка-52 перехвалили дуже сильно, збивається він як звичайний вертоліт", – пояснив стрілець на псевдо "Акела".

Підтверджено знищення літака Су-25 і два гелікоптери Ка-52. Ще чотири вертольоти росіян не були зафіксовані на відео чи фото.

"Але постріли були, були влучання", – зазначив боєць.

Військовий з підрозділу ППО подякував шведським колегам за навчання та зброю. Він зазначив, що дуже важливо й надалі посилювати спроможності України, адже щодня бійці фіксують переміщення десятків гелікоптерів ворога.

Нагадаємо, 14 липня український БПЛА вцілів після атаки ЗРК "Тор". Ракета зробила кілька віражів, але пролетіла повз ціль і не пошкодила дрон ЗСУ, який продовжив роботу. ЗРК "Тор" стояв на відкритій місцевості, тоді як український дрон виконував свої бойові завдання в небі. Окупанти помітили безпілотний летальний апарат і вдарили по ньому ракетою, але не влучили.

Також 14 липня ССО показали, як штурмували позиції росіян на острові Дніпра. Внаслідок операції українських військових знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено, а також ліквідовано 5 окупантів.