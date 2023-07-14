Виявився не по зубах: український БПЛА вижив після атаки ЗРК "Тор" (відео)

Ракета зробила кілька віражів, але пролетіла повз ціль і не пошкодила дрон ЗСУ, який продовжив роботу.

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Російські військові за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Тор" хотіли знищити безпілотник Збройних сил України, але зазнали поразки. Відеокадри з "боєм" між технікою опублікував заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 14 липня.

ЗРК "Тор" стояв на відкритій місцевості, тоді як український дрон виконував свої бойові завдання в небі. Окупанти помітили безпілотний летальний апарат і вдарили по ньому ракетою. Вона мала вразити БПЛА, але пройшла повз ціль, залишивши за собою шлейф із білого диму. На цьому короткий відеоролик обривається.

Зазначимо, що ЗРК "Тор" — це всепогодний тактичний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для перехоплення і знищення літаків, вертольотів, БПЛА, а також цілої низки ракет і керованих боєприпасів. Система може вражати цілі на дальності до 15 км і висоті до 10 км, при цьому вона здатна одночасно відстежувати до 48 цілей і вразити 4 з них.

Нагадаємо, у липні солдат ЗС РФ здався в полон українському дрону, але підірвався на міні. Російський окупант вирішив здатися в полон українським військовим. Поки боєць ЗС РФ йшов по полю з високою травою, піднявши руки, його супроводжував безпілотний летальний апарат ЗСУ.

Крім того, на початку липня українські бійці знищили заховані в лісосмузі ворожі ЗРК "Тор" і ТЗМ 9Т244. Унаслідок удару по техніці противника боєкомплект ЗРК здетонував, через що в небо злетіла ракета, зробивши в повітрі кілька віражів.