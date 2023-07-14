Оказался не по зубам: украинский БПЛА выжил после атаки ЗРК "Тор" (видео)

Ракета сделала несколько виражей, но пролетела мимо цели и не повредила дрон ВСУ, который продолжил работу.

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Российские военные с помощью зенитно-ракетного комплекса "Тор" хотели уничтожить беспилотник Вооруженных сил Украины, но потерпели поражение. Видеокадры с "боем" между техникой опубликовал заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале в пятницу, 14 июля.

ЗРК "Тор" стоял на открытой местности, в то время как украинский дрон выполнял свои боевые задания в небе. Оккупанты заметили беспилотный летальный аппарат и ударили по нему ракетой. Она должна была поразить БПЛА, но прошла мимо цели, оставив за собой шлейф из белого дыма. На этом короткий видеоролик обривается.

Отметим, что ЗРК "Тор" — это всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс. Он предназначен для перехвата и уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА, а также целого ряду ракет и управляемых боеприпасов. Система может поражать цели на дальности до 15 км и высоте до 10 км, при этом она способна одновременно отслеживать до 48 целей и поразить 4 из них.

Напомним, в июле солдат ВС РФ сдался в плен украинскому дрону, но подорвался на мине. Российский оккупант решил сдаться в плен украинским военным. Пока боец ВС РФ шел по полю с высокой травой, подняв руки, его сопровождал беспилотный летальный аппарат ВСУ.

Кроме того в начале июля украинские бойцы уничтожили спрятанные в лесополосе вражеские ЗРК "Тор" и ТЗМ 9Т244. В результате удара по технике противника боекомплект ЗРК сдетонировал, из-за чего в небо взлетела ракета, сделав в воздухе несколько виражей.