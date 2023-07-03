Українські бійці знищили заховані в лісосмузі ворожі ЗРК "Тор" і ТЗМ 9Т244 (відео)

Унаслідок удару по техніці противника боєкомплект ЗРК здетонував, через що в небо злетіла ракета, зробивши в повітрі кілька віражів.

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Бійці Сил оборони на Запорізькому напрямку ліквідували ворожий зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Тор" і транспортно-заряджальну машину 9Т244, які були заховані в лісосмузі. Кадри знищення техніки противника були опубліковані в соцмережах, передає Фокус.

Ворожу техніку українські бійці виявили за допомогою безпілотника. У коментарях до відео йдеться про те, що окупанти намагалися заховати ЗРК "Тор" і машину, яка його супроводжувала, в лісосмузі. Однак противника виявили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади за допомогою безпілотника "Лелека-100".

Після цього по техніці було завдано удару, внаслідок якого, ймовірно, здетонував боєкомплект ЗРК, оскільки в повітря злетіла ракета, зробивши кілька віражів.

Зазначимо, що комплекс "Тор-М2" призначений для перехоплення і знищення літаків, вертольотів, БПЛА, а також цілої низки ракет і керованих боєприпасів. Система може вражати цілі на дальності до 15 км і висоті до 10 км, при цьому вона здатна одночасно відстежувати до 48 цілей і вразити 4 з них.

Українські бійці й раніше успішно вражали такі комплекси противника. 3 червня з'явилися кадри бойової роботи контррозвідників СБУ, які зуміли вичислити і знищити чотири одиниці зенітно-ракетних комплексів російських окупантів.