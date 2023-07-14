"Ка-52 перехвалили": бойцы подразделения ПВО "Маґуры" рассказали подробности борьбы с авиацией РФ (видео)

Украинские защитники ежедневно фиксируют десятки российских вертолетов, которые пытаются выполнять задачи вблизи украинских позиций.

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Бойцы подразделения ПВО 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура", на счету которого уже есть сбитый самолет Су-25 и несколько вертолетов, рассказали о тонкостях работы. Видео разговора опубликовано в Facebook подразделения.

Защитники рассказали, как сбили самолет. Первый день визуально следили за воздушным пространством. На второй день бойцы не ожидали увидеть российское авиасудно. Удачным оказался третий день, когда и удалось сбить самолет. Упал Су-25 в 12 километрах от расчета ПВО.

"Ка-52 перехвалили очень сильно, сбивается он как обычный вертолет", — пояснил стрелок под псевдонимом "Акела".

Подтверждено уничтожение самолета Су-25 и два вертолета Ка-52. Еще четыре вертолета россиян не были зафиксированы на видео или фото.

"Но выстрелы были, были попадания", — отметил боец.

Военный из подразделения ПВО поблагодарил шведских коллег за обучение и оружие. Он отметил, что очень важно и в дальнейшем усиливать способности Украины, ведь ежедневно бойцы фиксируют перемещение десятков вертолетов врага.

Напомним, 14 июля украинский БПЛА уцелел после атаки ЗРК "Тор". Ракета сделала несколько виражей, но пролетела мимо цели и не повредила дрон ВСУ, который продолжил работу. ЗРК "Тор" стоял на открытой местности, тогда как украинский дрон выполнял свои боевые задачи в небе. Оккупанты заметили беспилотный летательный аппарат и ударили по нему ракетой, но не попали.

Также 14 июля ССО показали, как штурмовали позиции россиян на острове Днепра. В результате операции украинских военных уничтожена 1 лодка противника и 1 повреждена, а также ликвидировано 5 оккупантов.