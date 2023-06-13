ЗСУ ліквідували російського генерала Горячева та ще низку офіцерів, – соцмережі

Сергій Горячев з 2017 року перебуває в базі "Миротворець" як російський військовий злочинець, який служив у 2014-2017 роках у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі.

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Збройні сили України ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії генерал-майора Сергія Горячева. Про це 13 червня повідомив російський Telegram-канал "Vоенкор Котенок Z".

У публікації йдеться, що Горячев загинув унаслідок ракетної атаки. Він був вихідцем із ВДВ, командував російським контингентом в Придністров'ї, а також 27-ю окремою мотострілецькою бригадою, 201-ю військовою базою в Таджикистані та навчальним центром у Хабаровську.

За час повномасштабної війни в Україні Горячева підвищили від командира 5 окремої танкової бригади до заступника командувача 35 ЗА (зі здобуттям звання генерал-майора).

Загинув начштабу 35-ї армії РФ Сергій Горячев

Своєю чергою народний депутат України Юрій Мисягін написав у своєму Telegram-каналі, що внаслідок ракетного удару загинув не лише Горячев, а й низка інших російських офіцерів. У публікації, якою поділився нардеп, йдеться про те, що командирів окупантів було ліквідовано на Запорізькому напрямку.

Інформацію про те, що загинуло одразу кілька російських командирів, також підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Зазначимо, що у 2017 році Сергій Горячев потрапив у базу "Миротворець" як російський військовий злочинець, який служив у 2014-2017 роках у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі.

Нагадаємо, що 10 червня стало відомо про ліквідацію командира роти батальйону "Сомалі" окупаційної армії "ДНР" Романа Воробйова. Колаборант був другом ватажка ДНР Дениса Пушиліна. Також Воробйов мав звання героя Росії, яке йому надав президент РФ Володимир Путін.

Раніше, 9 червня, ми також писали про те, що в Бєлгородській області Росії було ліквідовано полковника ЗС РФ Володимира Кузнєцова. Він командував 1009 мотострілецьким полком ЗС РФ. Крім того, під час бою поранення в Бєлгородській області отримав командир 3 батальйону 1009 року мотострілецького полку "Странник".

Ще ми повідомляли 7 червня про те, що в Україні загинув Саїд-Хусейн Ямадаєв, син Руслана Ямадаєва, колишнього чеченського польового командира та депутата Держдуми, убитого у Москві 2008 року.