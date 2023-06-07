ЗСУ під Бахмутом ліквідували сина зрадника чеченського народу Ямадаєва, — ЗМІ (фото)

Саїд-Хусейн Ямадаєв відбував термін в одній з російських в'язниць, але записався до лав ПВК "Вагнер" на початку 2023 року і встиг повоювати в Україні до квітня.

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В Україні загинув Саїд-Хусейн Ямадаєв, син Руслана Ямадаєва, колишнього чеченського польового командира та депутата Держдуми, якого вбили у Москві у 2008 році. Про смерть Ямадаєва молодшого повідомив чеченський опозиційний телеграм-канал NIYSO.

Саїд-Хусейн Ямадаєв відбував термін в одній з російських в'язниць, але записався до лав ПВК "Вагнер" на початку 2023 року. Чоловік відомий тим, що записував відеозвернення до Путіна з проханням припинити свавілля, яке коїться у в'язниці, в якій він відбував термін.

За інформацією видання RuNews24, Саїд-Хусейн у 2016 році був засуджений на 10 років позбавлення волі за кількома статтями і повинен був вийти на свободу в 2025 році. Загинув у квітні під Бахмутом. Його поховали 3 травня.

"Батька Саїда-Хусейна, Руслана Ямадаєва було вбито в центрі Москви людьми Кадирова, які скоїли це вбивство з дозволу того самого Кремля. І не врятував Руслана ні орден "Герой Росії", ні депутатський мандат, ні зв'язки у владних колах. І така ж доля спіткала й інших братів Руслана. Яскравий приклад того, що якщо шукати зиск у чомусь, крім Ісламу, то за підсумком людина виявляється банкрутом, втративши і цей дешевий світ, і вічний. Не допоміг вам ні Путін, чиї накази ви з покірністю ланцюгових собак виконували, ні Росія, заради якої ви продали релігію, народ та честь, ні ваші ордени, медалі. І та ж доля чекає на кадировців", — йдеться в публікації телеграм-каналу NIYSO.

Руслан Ямадаєв — депутат Держдуми РФ IV скликання, член фракції "Єдина Росія". Під час Першої чеченської війни воював на боці Ічкерії та підтримував режим Джохара Дудаєва. У 1998 році Руслан Ямадаєв перейшов на бік федеральних сил РФ та здав місто Гудермес російським військам.

Нагадаємо, що в Україні ЗСУ ліквідували окупанта Ігоря Істоміна, який писав сценарії для російського гумористичного шоу "Уральські пельмені" та бардівські пісні.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони ліквідували в Україні трешблогера Дениса Диркіна, який прославився в Росії "розпиттям" склоомивачу, парфумів та антифризу.