ЗСУ ліквідували в Україні російського треш-блогера Дениса Диркіна (фото, відео)

Блогер прославився в Росії відеороликами, де він дегустує склоомивачі, парфуми та антифриз. За словами сестри вбитого окупанта, Дениса Диркіна мобілізували до лав ЗС РФ, попри те, що він мав інвалідність.

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В Україні Сили оборони ліквідували російського окупанта і блогера Дениса Диркіна. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив волонтер, депутат Верховної Ради Юрій Мисягін.

"Був такий "скрєпний" блогер "Фунфур'є", він же Денис Диркін. Поїхав на війну вбивати українців, і тепер про нього можна забути", — написав Мисягін.

Він додав фото ліквідованого окупанта, яке Фокус не публікує з етичних міркувань.

Треш-блогер Денис Диркін: що про нього відомо

Відомо, що треш-блогеру було 42 роки. За словами його сестри, окупант мав інвалідність і був не придатний до військової служби. Але попри це, його мобілізували до лав ЗС РФ і відправили на фронт.

Блогер став відомий завдяки своєму каналу YouTubе, куди він викладав ролики з дегустацією парфумів, склоомивачок, антифризів та інших хімічних речовин. Свої експерименти він супроводжував науковими поясненнями.

Чоловік родом із села в Новосибірській області. Він називав себе скромно "Великий Фунфур'є" і мав 138 тисяч підписників ютуб-каналу.

Всі свої ролики він починав із фрази: "До вас із Ординки приїхав Ден Диркін".Останні три роки Диркін перестав викладати відео на свій канал у YouTubе.

Нагадаємо, що 23 квітня партизани руху "Атеш" провели успішну операцію з ліквідації бійців Національної гвардії РФ на блокпості біля окупованого міста Олешки Херсонської області.

Станом на 28 березня 2023 року Сили оборони ліквідували понад 2 тисячі офіцерів ЗС РФ.