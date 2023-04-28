ВСУ ликвидировали в Украине российского трэш-блогера Дениса Дыркина (фото, видео)

Блогер прославился в России видеороликами, где он дегустирует стеклоомыватели, духи и антифриз. По словам сестры убитого оккупанта, Дениса Дыркина мобилизовали в ряды ВС РФ, несмотря на то, что у него была инвалидность.

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В Украине Силы обороны ликвидировали российского оккупанта и блогера Дениса Дыркина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил волонтер, депутат Верховной Рады Юрий Мысягин.

"Был такой "скрепный" блогер "Фунфурье", он же Денис Дыркин. Поехал на войну убивать украинцев, и теперь о нем можно забыть", — написал Мысягин.

Он добавил фото ликвидированного оккупанта, которое Фокус не публикует по этическим соображениям.

Треш-блогер Денис Дыркин: что о нем известно

Известно, что трэш-блогеру было 42 года. По словам его сестры, оккупант имел инвалидность и был не годен к военной службе. Но, несмотря на это, его мобилизовали в ряды ВС РФ и отправили на фронт.

Блогер стал известен благодаря своему каналу YouTubе, куда он выкладывал ролики с дегустацией духов, стеклоомывачек, антифризов и других химических веществ. Свои эксперименты он сопровождал научными пояснениями.

Мужчина родом из села в Новосибирской области. Он называл себя скромно "Великий Фунфурье" и имел 138 тысяч подписчиков ютуб-канала.

Все свои ролики он начинал с фразы: "К вам из Ординки приехал Дэн Дыркин". Последние три года Дыркин перестал выкладывать видео на свой канал в YouTubе.

Напомним, что 23 апреля партизаны движения "Атеш" провели успешную операцию по ликвидации бойцов Национальной гвардии РФ на блокпосте у оккупированного города Олешки Херсонской области.

По состоянию на 28 марта 2023 г. Силы обороны ликвидировали более 2 тысяч офицеров ВС РФ.