В Херсонской области партизаны подорвали блокпост росгвардейцев, – ЦНС

По словам представителей подполья, члены партизанского движения "Атеш" ликвидировали оккупантов, которые вели дежурство возле военного инфраструктурного объекта.

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В воскресение, 23 апреля, представители военного партизанского движения "Атеш" провели успешную операцию по ликвидации бойцов Национальной гвардии Российской Федерации на блокпосте возле оккупированного города Олешки Херсонской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления 24 апреля.

Как отмечают представители подполья, блокпост россиян находился неподалеку от военного инфраструктурного объекта. Для подрыва партизаны задействовали самодельную взрывчатку.

"В результате ликвидирован отряд росгвардейцев, которые вели дежурство", — констатировали в ЦНС.

Что известно о движении "Атеш"

"Атеш" — это военное партизанское формирование, которые действует на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. Основано крымскими татарами и украинцами в сентябре прошлого года.

Со времен своего появления "Атеш" неоднократно ликвидировал врагов в оккупированном Крыму.

Ранее, 11 марта, участники организации "Атеш" сообщили об успешном подрыве железнодорожных путей в Херсонской области с целью помешать снабжению российских войск на оккупированных территориях.

Кроме того, 5 апреля партизаны заявили, что смогли попасть на территорию российского завода по производству боеприпасов "Свободный Сокол" в Липецке. Партизаны призвали россиян убегать, потому что их будет ждать огонь.

Напомним, что по данным ЦНС от 17 апреля, россияне начали устанавливать дополнительные камеры видеонаблюдения во временно оккупированном Крыму для обнаружения партизан. В частности, камеры появляются вдоль железных дорог.

Еще мы писали о том, что 8 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские оккупанты обыскивают с собаками каждую квартиру в городе, пытаясь выявить украинских партизан в преддверии контрнаступления ВСУ.