Агенты движения "Атеш" проникли на завод по производству боеприпасов в Липецке (видео)

Партизаны утверждают, что побывали на предприятии "Свободный Сокол", где переоборудовали один из цехов, чтобы производить боеприпасы.

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Движение сопротивления "Атеш" смогли попасть на российский завод по производству боеприпасов в Липецке. Об этом 5 апреля сообщили в официальном телеграмм-канале партизан.

Агенты движения сопротивления "Атеш" смогли проникнуть на предприятие "Свободный Сокол", где один из цехов был переоборудован для производства боеприпасов. Обычная специализация завода – производство труб.

"Работают не покладая рук 24/7, чтобы выполнить план в 40 000 единиц снарядов в месяц", — сообщили в движении "Атеш".

При этом они утверждают, что 30% изделий получаются бракованными. Партизаны призвали россиян убегать, потому что их будет ждать огонь. Также активисты добавили координаты предприятия: 52.626556, 39.653833.

Расположение завода "Свободный Сокол" в Липецке

Что известно о движении "Атеш"?

"Атеш" — это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории РФ. Его создали крымские татары и украинцы в сентябре 2022 года. За время своего основания партизаны провели несколько успешных операций по ликвидации российских военных в Симферополе и на территории оккупированного Крыма.

Напомним, 13 марта партизаны "Атеш" взорвали железнодорожные пути в оккупированной Херсонской области. Это должно было помешать поставкам оккупантов.

3 апреля партизаны сообщили, что российские войска строят в Евпатории новую военную базу.