Оккупанты строят новую военную базу в Крыму, — партизаны "Атеш" (фото)

Стратегический объект, как утверждают подпольном в движении, возводят в Евпатории — на месте дислоцируются спецтехника и бригады строителей.

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В оккупированном Крыму россияне строят очередную военную базу Об этом сообщает 3 апреля на своем канале в Telegram военное движение партизанов "АТЕШ".

По информации партизанов в Крыму сейчас проходит активный процесс строительства новой воинской части РФ.

"раш**ты строят новую военную часть в Евпатории. Агентам Атеш удалось проникнуть на строительный объект, в котором будет располагаться одна из воинских частей оккупантов. Непонятно зачем они это делают, если придется оставлять Крым", — сообщают представители партизанского движения.

Процесс строительства базы в Евпатории

На предоставленных фото видно месторасположение будущей базы, а также заметно, что на месте стройки идут обсуждения планов и проектов, на месте есть строительные материалы и техника.

"Мы везде и за всем смотрим, от Атеша не скрыться", — указывается в сообщении движения.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что на территории оккупированного Крыма начало действовать новое подпольное движение "Крымские боевые чайки".

В декабре 2022 года, действующее в оккупированном Крыму партизанское движение "АТЕШ" взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы в пгт. Советский, при котором сгорело несколько казарм.

11 марта 2023 года партизаны движения "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области.