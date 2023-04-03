Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты строят новую военную базу в Крыму, — партизаны "Атеш" (фото)

крым, военная база, строительство, оккупант, партизаны, атеш
Фото: Telegram/Атеш | Процесс строительства военной базы РФ

Стратегический объект, как утверждают подпольном в движении, возводят в Евпатории — на месте дислоцируются спецтехника и бригады строителей.

Related video

В оккупированном Крыму россияне строят очередную военную базу Об этом сообщает 3 апреля на своем канале в Telegram военное движение партизанов "АТЕШ".

По информации партизанов в Крыму сейчас проходит активный процесс строительства новой воинской части РФ.

"раш**ты строят новую военную часть в Евпатории. Агентам Атеш удалось проникнуть на строительный объект, в котором будет располагаться одна из воинских частей оккупантов. Непонятно зачем они это делают, если придется оставлять Крым", — сообщают представители партизанского движения.

Евпатория, база рф, военная база, крым, стройка Fullscreen
Процесс строительства базы в Евпатории
Евпатория, база рф, военная база, крым, стройка Fullscreen
Евпатория, база рф, военная база, крым, стройка Fullscreen
Евпатория, база рф, военная база, крым, стройка Fullscreen
Евпатория, база рф, военная база, крым, стройка
Евпатория, база рф, военная база, крым, стройка
Евпатория, база рф, военная база, крым, стройка
Евпатория, база рф, военная база, крым, стройка

На предоставленных фото видно месторасположение будущей базы, а также заметно, что на месте стройки идут обсуждения планов и проектов, на месте есть строительные материалы и техника.

"Мы везде и за всем смотрим, от Атеша не скрыться", — указывается в сообщении движения.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что на территории оккупированного Крыма начало действовать новое подпольное движение "Крымские боевые чайки".

В декабре 2022 года, действующее в оккупированном Крыму партизанское движение "АТЕШ" взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы в пгт. Советский, при котором сгорело несколько казарм.

11 марта 2023 года партизаны движения "АТЕШ" подорвали железнодорожные пути между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области.