В Крыму начало действовать новое подполье, — представительство президента в АРК

По данным ведомства, участники движения сопротивления напоминают оккупантам, что их ждет неминуемое наказание.

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На территории оккупированного Крыма начало действовать новое подпольное движение "Крымские боевые чайки", сообщает представительство президента Украины в АР Крым. Участники организации предупреждают оккупантов и коллаборантов о том, что их неминуемо ждет наказание за преступления, совершенные ими за время оккупации.

"Крымские боевые чайки" распространили плакаты с рисунком хлопка с подписью "Сезон крымской бавовны, беги, москаль" и изображением Сергея Аксенова [главы оккупационной администрации Крыма, известного среди крымчан по полученной в бандитской молодости кличке "Гоблин"] в виде гоблина с подписью "Беги, гоблин, беги", — отметили в представительстве президента.

Также, по данным ведомства, на полуострове проявляют активность члены движения "Желтая лента". Они заявляют, что их в Крыму уже много и все больше местных жителей присоединяются к подполью.

Эта организация пока тоже прибегает к ненасильственным методам сопротивления: ее участники распространяют плакаты и призывают крымчан везде повязывать желтые ленты, чтобы напомнить оккупантам, что скоро им придется бежать из Крыма. Помимо этого активисты повесили на захваченном оккупантами здании представительства президента в АРК плакат с надписью "Открытие уже скоро. Крым – это Украина".

Как сообщалось, летом в Крыму владелец шиномонтажа отказался обслуживать автомобиль российских военных с нанесенной на борт буквой Z. Оккупанты сняли видео, на котором пожаловались на действия крымчанина, после публикации ролика в Крыму началась травля предпринимателя.

Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что действия украинских партизан вызывают панику у оккупантов на Донбассе. Местные партизаны развешивают на улицах желто-голубые ленты и плакаты с угрозами российским военным, а в некоторых общинах систематически режут колеса автомобилей оккупационной "полиции", поэтому им практически не на чем ездить. В ответ оккупанты ужесточили проверки на улицах, начали чаще проверять документы и смартфоны.