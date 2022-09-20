У Криму почало діяти нове підпілля, — представництво президента в АРК

За даними відомства, учасники руху опору нагадують окупантам, що на них чекає неминуче покарання.

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На території окупованого Криму почав діяти новий підпільний рух "Кримські бойові чайки", повідомляє представництво президента України в Криму. Учасники організації попереджають окупантів і колаборантів про те, що на них неминуче чекає покарання за злочини, вчинені ними за час окупації.

"Кримські бойові чайки" поширили плакати з малюнком бавовни за підписом "Сезон кримської бавовни, біжи, москалю" та зображенням Сергія Аксьонова [глави окупаційної адміністрації Криму, відомого серед кримчан за одержаною в бандитській молодості прізвисько "Гоблін"] у вигляді гобліна з підписом: "Біжи, гобліне, біжи", — зазначили в представництві президента.

Також, за даними відомства, на півострові виявляють активність члени руху "Жовта стрічка". Вони заявляють, що їх у Криму вже багато, і дедалі більше місцевих жителів приєднуються до підпілля.

Ця організація поки що теж вдається до ненасильницьких методів опору: її учасники розповсюджують плакати й закликають кримчан скрізь пов'язувати жовті стрічки, щоб нагадати окупантам, що скоро їм доведеться тікати з Криму. Крім цього, активісти повісили на захопленій окупантами будівлі представництва президента в АРК плакат із написом "Відкриття вже скоро. Крим — це Україна".

Як повідомлялося, влітку в Криму власник шиномонтажу відмовився обслуговувати автомобіль російських військових із нанесеною на борт буквою Z. Окупанти зняли відео, де поскаржилися на дії кримчанина, після публікації ролика в Криму почалося цькування підприємця.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що дії українських партизанів викликають паніку в окупантів на Донбасі. Місцеві партизани розвішують на вулицях жовто-блакитні стрічки та плакати з погрозами російським військовим, а в деяких громадах систематично ріжуть колеса автомобілів окупаційної "поліції", тому їм практично нема на чому їздити. У відповідь окупанти посилили перевірки на вулицях, почали частіше перевіряти документи й смартфони.