"Військовим не допомагаємо": власник СТО у Криму відмовився обслуговувати авто з Z-символікою (відео)
Російські військові хотіли поміняти колесо в селищі Видне Красногвардійського району, але кримчанин не прийняв замовлення. Тепер у росЗМІ почалося цькування власника шиномонтажу.
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Російські військові хотіли поміняти колесо на станції техобслуговування в селищі Видне Красногвардійського району, проте власник шиномонтажу відмовився обслуговувати автомобіль із Z-символікою на кузові. Відповідне відео в себе у Telegram-каналі розмістив український журналіст Денис Казанський.
На записі чоловік скаржиться, що власник пояснив свою відмову тим, що не обслуговує військових.
"Приїхали на вулканізацію, поміняти на шиномонтажку колесо. Не безплатно, за гроші! Коротше, все даємо, а нам сказали: "Військовим не допомагаємо". Ось така допомога, таке "дякую" за нашу роботу", — обурюється невідомий автор відео.
Ролик з інцидентом широко поширився російськими пабліками. Пропагандистський телеканал "Царгород ТВ" опублікував ймовірно ім'я власника шиномонтажу — ним виявився місцевий житель Вілен Сейтосманов. Після чого у ЗМІ почалося цькування кримчанина.
"Такий бізнес нам не потрібен", — зокрема пише видання.
Ще один російський сайт "Репортер" пише, що власник СТО "є ідейним противником Москви та спеціальної операції ЗС РФ в Україні".
"На це, зокрема, вказувало зміст сторінки акаунта Сейтосманова в одній із соцмереж. Утім, незабаром після розголосу цього випадку підприємець прибрав звідти весь "компромат" та обмежив доступ", — коментують російські журналісти.
Нагадаємо, російські війська в окупованій Херсонській області змушують віддавати урожай закупівель із Криму. За даними української розвідки, продукцію викуповують у 10 разів нижче від роздрібної вартості.
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