"Військовим не допомагаємо": власник СТО у Криму відмовився обслуговувати авто з Z-символікою (відео)

Російські військові хотіли поміняти колесо в селищі Видне Красногвардійського району, але кримчанин не прийняв замовлення. Тепер у росЗМІ почалося цькування власника шиномонтажу.

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Російські військові хотіли поміняти колесо на станції техобслуговування в селищі Видне Красногвардійського району, проте власник шиномонтажу відмовився обслуговувати автомобіль із Z-символікою на кузові. Відповідне відео в себе у Telegram-каналі розмістив український журналіст Денис Казанський.

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На записі чоловік скаржиться, що власник пояснив свою відмову тим, що не обслуговує військових.

"Приїхали на вулканізацію, поміняти на шиномонтажку колесо. Не безплатно, за гроші! Коротше, все даємо, а нам сказали: "Військовим не допомагаємо". Ось така допомога, таке "дякую" за нашу роботу", — обурюється невідомий автор відео.

Ролик з інцидентом широко поширився російськими пабліками. Пропагандистський телеканал "Царгород ТВ" опублікував ймовірно ім'я власника шиномонтажу — ним виявився місцевий житель Вілен Сейтосманов. Після чого у ЗМІ почалося цькування кримчанина.

"Такий бізнес нам не потрібен", — зокрема пише видання.

Ще один російський сайт "Репортер" пише, що власник СТО "є ідейним противником Москви та спеціальної операції ЗС РФ в Україні".

"На це, зокрема, вказувало зміст сторінки акаунта Сейтосманова в одній із соцмереж. Утім, незабаром після розголосу цього випадку підприємець прибрав звідти весь "компромат" та обмежив доступ", — коментують російські журналісти.

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