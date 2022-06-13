"Военным не помогаем": хозяин СТО в Крыму отказался обслуживать авто с Z-символикой (видео)

Российские военные хотели поменять колесо в поселке Видное Красногвардейского района, но крымчанин не принял заказ. Теперь в росСМИ началась травля собственника шиномонтажа.

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Российские военные хотели поменять колесо на станции техобслуживания в поселке Видное Красногвардейского района, однако хозяин шиномонтажа отказался обслуживать автомобиль с Z-символикой на кузове. Соответствующее видео у себя в Telegram-канале разместил украинский журналист Денис Казанский.

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На записи мужчина жалуется, что собственник объяснил свой отказ тем, что не обслуживает военных.

"Приехали на вулканизацию, поменять на шиномонтажку колесо. Не бесплатно, за деньги! Короче, все даем, а нам сказали: "Военным не помогаем". Вот такая помощь, вот такое "спасибо" за нашу работу", — возмущается неизвестный автор видео.

Ролик с инцидентом широко распространился по российским пабликам. Пропагандистский телеканал "Царьград ТВ" опубликовал предположительно имя собственника шиномонтажа — им оказался местный житель Вилен Сейтосманов. После чего в СМИ началась травля крымчанина.

"Такой бизнес нам не нужен", — в частности, пишет издание.

Еще один российский сайт "Репортер" пишет, что владелец СТО "является идейным противником Москвы и специальной операции ВС РФ в Украине".

"На это, в частности, указывало содержание страницы аккаунта Сейтосманова в одной из соцсетей. Впрочем, вскоре после огласки этого случая предприниматель убрал оттуда весь "компромат" и ограничил доступ", — комментируют российские журналисты.

Напомним, российские войска в оккупированной Херсонской области заставляют отдавать урожай закупщикам из Крыма. По данным украинской разведки, продукцию выкупают в 10 раз ниже от розничной стоимости.

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