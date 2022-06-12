Флаг России достиг дна. В Крыму под толщей Черного моря установили триколор (видео)

"Важную" миссию выполнили трое водолазов.

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В оккупированном Крыму провели "патриотическую" акцию. Там установили флаги России и Республики Крым на дне Черного моря. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.

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Флаги были установлены неподалеку от мыса Меганом и города Судак на юго-востоке Крымского полуострова. Акция в республике была проведена впервые и приурочили ее к празднику "День России", который отмечается сегодня, 12 июня.

"Водолазы в составе трех человек совершили погружение на глубину около 10 м и установили государственный флаг Российской Федерации и государственный флаг Республики Крым на дне Черного моря", — говорится в сообщении.

[ + – ] Флаг РФ установили на дне

Впрочем, это оказался не первый флаг, который очутился в неожиданном месте в День России. Ранее, самое большое в мире, как утверждают участники акции, Знамя Победы развернули у главного входа Музея Победы в Москве. Размер полотна составляет 33 м в ширину и 63 м в длину.

Также команда альпинистов взобралась на Эльбрус и установила там сразу три флага: Знамя Победы, флаг России и знамя Министерства обороны РФ. Сделали это в рамках военно-патриотического проекта "Россия — движение вверх".

Напомним, в конце мая, украинские альпинисты покорили вершину "Пик Путина", которая находится в Кыргызстане и расположена в горном массиве Тянь-Шань Чуйской области. Взобравшись на высоту в 4446 метров, они разместили там наш флаг. Украинцы назвали свою акцию: "Русский мир рушится".