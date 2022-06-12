Прапор Росії досяг дна. У Криму під товщею Чорного моря встановили триколор (відео)
"Важливу" місію виконали троє водолазів.
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В окупованому Криму провели "патріотичну" акцію. Там встановили прапори Росії та Республіки Крим на дні Чорного моря. Про це повідомляє видання "Известия" із посиланням на пресслужбу МНС Криму.
Прапори встановлені неподалік мису Меганом та міста Судак на південному сході Кримського півострова. Акцію в республіці проведено вперше і приурочили до свята "День Росії", яке відзначають сьогодні, 12 червня.
"Водолази у складі трьох людей здійснили занурення на глибину близько 10 м і встановили державний прапор Російської Федерації та державний прапор Республіки Крим на дні Чорного моря", — йдеться в повідомленні.
Втім, це не перший прапор, який опинився в несподіваному місці на День Росії. Раніше найбільший у світі, як стверджують учасники акції, Прапор Перемоги розгорнули біля головного входу Музею Перемоги в Москві. Розмір полотна становить 33 м завширшки й 63 м завдовжки.
Також команда альпіністів піднялася на Ельбрус і встановила там одразу три прапори: Прапор Перемоги, прапор Росії та прапор Міністерства оборони РФ. Зробили це в межах військово-патріотичного проєкту "Росія — рух нагору".
Нагадаємо, наприкінці травня українські альпіністи підкорили вершину "Пік Путіна", яка знаходиться в Киргизстані і розташована в гірському масиві Тянь-Шань Чуйської області. Видершись на висоту в 4 446 метрів, вони розмістили там наш прапор. Українці назвали свою акцію: "Російський світ руйнується".