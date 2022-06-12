Прапор Росії досяг дна. У Криму під товщею Чорного моря встановили триколор (відео)

"Важливу" місію виконали троє водолазів.

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В окупованому Криму провели "патріотичну" акцію. Там встановили прапори Росії та Республіки Крим на дні Чорного моря. Про це повідомляє видання "Известия" із посиланням на пресслужбу МНС Криму.

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Прапори встановлені неподалік мису Меганом та міста Судак на південному сході Кримського півострова. Акцію в республіці проведено вперше і приурочили до свята "День Росії", яке відзначають сьогодні, 12 червня.

"Водолази у складі трьох людей здійснили занурення на глибину близько 10 м і встановили державний прапор Російської Федерації та державний прапор Республіки Крим на дні Чорного моря", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Прапор РФ встановили на дні

Втім, це не перший прапор, який опинився в несподіваному місці на День Росії. Раніше найбільший у світі, як стверджують учасники акції, Прапор Перемоги розгорнули біля головного входу Музею Перемоги в Москві. Розмір полотна становить 33 м завширшки й 63 м завдовжки.

Також команда альпіністів піднялася на Ельбрус і встановила там одразу три прапори: Прапор Перемоги, прапор Росії та прапор Міністерства оборони РФ. Зробили це в межах військово-патріотичного проєкту "Росія — рух нагору".

Нагадаємо, наприкінці травня українські альпіністи підкорили вершину "Пік Путіна", яка знаходиться в Киргизстані і розташована в гірському масиві Тянь-Шань Чуйської області. Видершись на висоту в 4 446 метрів, вони розмістили там наш прапор. Українці назвали свою акцію: "Російський світ руйнується".