У оккупантов в Луганской области паника: ищут партизан и воюют друг с другом, — Гайдай
На фоне успехов ВСУ на Харьковском направлении многие коллаборанты пытаются сбежать в Россию, но их не выпускают.
Действия украинских партизан вызывают панику у оккупантов на Донбассе. Об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал в эфире телеканала Freedom.
По его словам, на фоне контрнаступления ВСУ в оккупированных населенных пунктах региона активизировалось партизанское движение. Местные партизаны развешивают на улицах желто-голубые ленты и плакаты с угрозами российским военным, а в некоторых общинах систематически режут колеса автомобилей оккупационной "полиции", поэтому им практически не на чем ездить.
В ответ оккупанты ужесточили проверки на улицах, начали чаще проверять документы и смартфоны (фотографии, переписки). Параллельно ВС РФ усиленно готовятся к обороне, отключают Интернет и глушат связь.
"Паника там давно, на самом деле, и усилилась после харьковских событий. Очень многие коллаборанты уже выехали, многие на низком старте: собраны чемоданы, у некоторых семьи уже отправлены в Россию. Они ждут, и как только поймут, что пахнет жареным, прыгают в машины и едут в сторону России", — рассказал Сергей Гайдай.
Он добавил, что многих людей, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, не выпускают из Луганской области. При попытке выезда российские военные их развернули и отправили обратно. Сейчас коллаборанты прячутся в селах неподалеку от российско-украинский границы в надежде выехать.
В Луганской области также начались внутренние разборки между представителями оккупационной власти. Одним из их проявлений стал взрыв, в результате которого погиб так называемый "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко. По информации Сергея Гайдая, накануне по приказу главаря боевиков "ЛНР" Леонида Пасечника были задержаны бизнесмены, имеющие отношение к Сергею Горенко.
"Их бросали в подвалы, к ним применяли репрессии и добивались, чтобы они дали показания именно против генпрокурора. То есть, там были внутренние интриги", — поделился глава ОВА.
16 сентября стало известно о ликвидации "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко. Он погиб вместе с заместителем во время взрыва в здании так называемой Генеральной прокуратуры "ЛНР" в Луганске.
Ранее Сергей Гайдай сообщал, что ВС РФ покидают места дислокации в Луганской области. По его информации, оккупанты отступают в Россию или вглубь оккупированных территорий, оставляя лишь ополченцев из так называемой "ЛНР".