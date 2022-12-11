"Бавовна" в Крыму: партизаны взяли ответственность за поджог казарм ВС РФ

В казарме могли находиться от нескольких сотен до нескольких тысяч российских военных, в том числе, мобилизованные из Бурятии и Алтайского края.

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Действующее в оккупированном Крыму партизанское движение "АТЕШ" взяло на себя ответственность за поджог российской военной базы в пгт. Советский. Об этом партизаны сообщили в Telegram-канале.

"База мобилизованной армии России в пгт. Советское в украинском Крыму горит. Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим проектом и, конечно, у нас все получилось. Мы будем продолжать разваливать армию России изнутри. Жертвы есть! Скоро опубликуем первые списки", — говорится в сообщении.

Кроме того, бывший нардеп, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в своем Telegram-канале сообщил, что на базе были мобилизованные из Бурятии и Алтайского края.

"Пьяные чмобики, рекрутированные москвой среди маргиналов Алтайского края и Бурятии , сперва нажрались паленой водки, а потом закурили в нужном месте. Крымская земля, временно оккупированная рф, напрочь отторгает б*длоту, которую сгоняют в Крым. Горите в аду, мр*зи!", — написал Чубаров.

Напомним, сегодня ночь в оккупированном Крыму в пгт. Советский горели казармы. По информации Telegram-канала ASTRA, со ссылкой на источник в оккупационном Совмине Крыма, погибли, по крайней мере, два человека.

Также Фокус писал, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 10 декабря прозвучало более десяти взрывов.