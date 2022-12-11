"Бавовна" у Криму: партизани взяли відповідальність за підпал казарм ЗС РФ

У казармі могли перебувати від кількох сотень до кількох тисяч російських військових, зокрема мобілізовані з Бурятії та Алтайського краю.

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Партизанський рух "АТЕШ", що діє в окупованому Криму, узяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази у смт. Радянське. Про це партизани повідомили у Telegram-каналі.

"База мобілізованої армії Росії у смт. Радянське в українському Криму — горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є! Скоро опублікуємо перші списки", — йдеться у повідомленні.

Крім того, колишній нардеп, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму Telegram-каналі повідомив, що на базі були мобілізовані з Бурятії та Алтайського краю.

"П'яні чмобіки, рекрутовані Москвою серед маргіналів Алтайського краю і Бурятії, спершу нажралися паленої горілки, а потім закурили в потрібному місці. Кримська земля, тимчасово окупована Росією, геть-чисто відкидає б*длоту, яку зганяють в Крим!", — Написав Чубаров.

Нагадаємо, сьогодні ніч в окупованому Криму у смт. Радянське горіли казарми. За інформацією Telegram-каналу ASTRA, з посиланням на джерело в окупаційному Радміні Криму, загинули принаймні двоє людей.

Також Фокус писав, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області увечері 10 грудня пролунало понад десять вибухів.