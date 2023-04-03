Окупанти будують нову військову базу в Криму, — партизани "Атеш" (фото)

Стратегічний об'єкт, як стверджують у підпільному русі, зводять у Євпаторії – на місці дисклокуються спецтехніка та бригади будівельників.

Related video

В окупованому Криму росіяни будують чергову військову базу. Про це повідомляє 3 квітня на своєму каналі в Telegram військовий рух партизанів "АТЕШ".

За інформацією партизанів у Криму зараз відбувається активний процес будівництва нової військової частини РФ.

"раш**ти будують нову військову частину в Євпаторії. Агентам Атеш вдалося проникнути на будівельний об'єкт, в якому буде розташовуватися одна з військових частин окупантів. Незрозуміло навіщо вони це роблять, якщо доведеться залишати Крим", — повідомляють представники партизанського руху.

Процес будівництва бази у Євпаторії

На наданих фото видно місце розташування майбутньої бази, а також помітно, що на місці будівництва йдуть обговорення планів та проектів, на майданчику вже присутні будівельні матеріали та техніка.

"Ми скрізь і за всім дивимося, від Атеша не втекти", — зазначається у повідомленні руху.

Нагадаємо, у вересні 2022 року стало відомо, що на території окупованого Криму почав діяти новий підпільний рух "Кримські бойові чайки".

У грудні 2022 року партизанський рух "АТЕШ", який діє в окупованому Криму, взяв на себе відповідальність за підпал російської військової бази у смт. Радянський, під час якого згоріло декілька казарм.

11 березня 2023 року партизани руху "АТЕШ" підірвали залізничні колії між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ у Херсонській області.