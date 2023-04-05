Агенти руху "Атеш" проникли на завод з виробництва боєприпасів у Липецьку (відео)

Партизани стверджують, що побували на підприємстві "Вільний Сокіл", де переобладнали один з цехів, щоб виготовляти боєприпаси.

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Рух спротиву "Атеш" змогли потрапити на російській завод з виробництва боєприпасів у Ліпецьку. Про це 5 квітня повідомили в офіційному телеграм-каналі партизан.

Агенти руху спротиву "Атеш" змогли проникнути на підприємство "Вільний Сокіл", де один з цехів переобладнали для виробництва боєприпасів. Звичайна спеціалізація заводу — виробництво труб.

"Працюють не покладаючи рук 24/7, щоб виконати план у 40 000 одиниць снарядів на місяць", — повідомили в русі "Атеш".

При цьому вони стверджують, що 30% виробів виходять бракованими. Партизани закликали росіян тікати, бо їх чекатиме вогонь. Також активісти додали координати підприємства: 52.626556, 39.653833.

Розташування заводу "Вільний Сокіл" в Липецьку

Що відомо про рух "Атеш"?

"Атеш" — це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території РФ. Його створили кримські татари та українці у вересні 2022 року. За час свого заснування партизани провели декілька успішних операцій по ліквідації російських військових в Сімферополі та на території Криму.

Нагадаємо, 13 березня партизани "Атеш" підірвали залізничні колії в окупованій Херсонській області. Це мало перешкодити постачанню окупантів.

3 квітня партизани повідомили, що російські війська зводять у Євпаторії нову військову базу.