Боязнь диверсий: оккупанты начали ставить камеры наблюдения на ж/д в Крыму, — ЦНС

По информации крымского подполья, у местного "нелояльного" к России населения оккупанты стали усиленно проверять мобильные телефоны.

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Российские оккупанты начали устанавливать дополнительные камеры видеонаблюдения во временно оккупированном Крыму для обнаружения партизан. Об этом сообщает 17 апреля Центр национального сопротивления.

По информации крымских партизан, в частности камеры наблюдения устанавливаются вдоль железных дорог.

"Вниманию украинского подполья в Крыму стало известно, что враг начал устанавливать камеры слежения вдоль железной дороги, чтобы противодействовать диверсиям. Это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш", — сообщают представители украинского подполья.

Представители подполья в Крыму сообщают, что россияне усилили проверки "нелояльного населения", и призвали поддерживающих Украину людей — "чистить телефоны и быть осторожными".

Также по информации партизан стало известно, что в конце февраля неизвестные герои смогли осуществить взрыв железнодорожной колеи в Бахчисарайском районе, в результате чего движение по пути было приостановлено.

Партизаны указывают, что российские оккупанты пытались сохранить данное событие втайне, затем искали оправдания повреждениям и писали, что данное событие случилось в связи с "прохождением тяжеловоза".

Также, в центре национального сопротивления сообщили о специальной инструкции по очистке своего гаджета, чтобы не "оставлять цифровой след".

Напомним, 11 марта, участники партизанского движения "Атеш" заявили, что подорвали железнодорожные пути между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск в Херсонской области.

13 марта стало известно, что участники подпольного движения "Атеш" ликвидировали возле местного кафе "заместителя главы" так называемой "Новокаховской военной администрации".