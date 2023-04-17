Побоювання диверсій: окупанти почали ставити камери спостереження на залізниці в Криму, — ЦНС

За інформацією кримського підпілля, у місцевого "нелояльного" до Росії населення окупанти почали посилено перевіряти мобільні телефони.

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Російські окупанти почали встановлювати додаткові камери відеоспостереження у тимчасово окупованому Криму для виявлення партизанів. Про це повідомляє 17 квітня Центр національного спротиву.

За інформацією кримських партизанів, зокрема камери спостереження встановлюються вздовж залізниць.

"До уваги українського підпілля у Криму стало відомо, що ворог почав встановлювати камери спостереження вздовж залізниці, щоб протидіяти диверсіям. Це стало реакцією на успішні дії місцевих партизанів, зокрема з руху "Атеш", — повідомляють представники українського підпілля.

Представники підпілля в Криму повідомляють, що росіяни посилили перевірки "нелояльного населення", і закликали людей, що підтримують Україну, "чистити телефони і бути обережними".

Також за інформацією партизанів стало відомо, що наприкінці лютого невідомі герої змогли здійснити вибух залізничної колії в Бахчисарайському районі, внаслідок чого рух на шляху було припинено.

Партизани вказують, що російські окупанти намагалися зберегти цю подію потай, потім шукали виправдання ушкоджень і писали, що ця подія сталася у зв'язку з "проходженням важковозу".

Також, у центрі національного спротиву повідомили про спеціальну інструкцію щодо очищення свого гаджета, щоб не "залишати цифровий слід".

Нагадаємо, 11 березня, учасники партизанського руху "Атеш" заявили, що підірвали залізничні колії між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ у Херсонській області.

13 березня стало відомо, що учасники підпільного руху "Атеш" ліквідували біля місцевого кафе "заступника голови" так званої "Новокахівської військової адміністрації".