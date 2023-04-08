Оккупанты в Мелитополе обыскивают с собаками каждую квартиру в поисках партизан, — мэр

По словам городского головы Ивана Федорова, россиянам повсюду в городе мерещатся "украинские агенты", однако террор мирных жителей не поможет остановить народное сопротивление.

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Российские оккупанты с собаками начали по Мелитополю искать партизан, обыскивая каждую квартиру. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале 8 апреля.

По его словам, оккупационные "власти" обеспокоены тем, что Вооруженные силы Украины готовят собственное контрнаступление и что им в этом могут помогать местные жители.

Именно поэтому с самого утра российские захватчики со служебными собаками начали ходить по многоквартирным домам в Мелитополе, чтобы найти украинских партизан, которые не хотят быть "частью РФ" и ждут освобождения.

Местные жители заметили не менее десятка таких сотрудников "правоохранительных органов" Запорожской области.

"Оккупантам в Мелитополе снова повсюду мерещатся партизаны. Однако террор мирных граждан никак не поможет снизить народное сопротивление. Как бы ни старались, и за вами придут, искатели", — написал Иван Федоров.

Кроме того, по информации Генштаба, оккупанты активизировали подготовку к "эвакуации" жителей Запорожской области на фоне разговоров о контрнаступлении. Свозить людей они планируют на территорию Крымского полуострова.

Иван Федоров призвал местных жителей в оккупации ни в коем случае не слушать и не вестись на фейковую "помощь" российских оккупантов.

Напомним, 14 марта мэр Мелитополя сообщал, что россияне перевозят похищенных жителей Запорожской области в Крым. Более того, они взяли в плен более 50 работников органов местного самоуправления области.

13 марта Иван Федоров отмечал, что "вагнеровцы" вербуют жителей Мелитополя для штурма Бахмута. По его словам, весь город — это "сплошная российская база". Мелитопольцам предлагают ехать воевать за 200 тысяч рублей в месяц.