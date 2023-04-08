Окупанти у Мелітополі обшукують із собаками кожну квартиру у пошуках партизанів, — мер

За словами міського голови Івана Федорова, росіянам усюди у місті виднiються "українські агенти", проте терор мирних жителів не допоможе зупинити народний спротив.

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Російські окупанти з собаками почали Мелітополем шукати партизанів, обшукуючи кожну квартиру. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 8 квітня.

За його словами, окупаційна "влада" стурбована тим, що Збройні сили України готують власний контрнаступ і що їм у цьому можуть допомагати місцеві жителі.

Саме тому з самого ранку російські загарбники зі службовими собаками почали ходити багатоквартирними будинками в Мелітополі, щоб знайти українських партизанів, які не хочуть бути "частиною РФ" і чекають на звільнення.

Місцеві жителі помітили щонайменше десяток таких співробітників "правоохоронних органів" Запорізької області.

"Окупантам у Мелітополі знову усюди виднiються партизани. Однак терор мирних громадян ніяк не допоможе знизити народний опір. Як би не намагалися, і за вами прийдуть, шукачі", — написав Іван Федоров.

Крім того, за інформацією Генштабу, окупанти активізували підготовку до "евакуації" мешканців Запорізької області на тлі розмов про контрнаступ. Звозити людей вони планують на територію Кримського півострова.

Іван Федоров закликав місцевих жителів в окупації в жодному разі не слухати і не вестися на фейкову "допомогу" російських окупантів.

Нагадаємо, 14 березня мер Мелітополя повідомляв, що росіяни перевозять викрадених мешканців Запорізької області до Криму. Більше того, вони взяли в полон понад 50 працівників органів місцевого самоврядування.

13 березня Іван Федоров зазначав, що "вагнерівці" вербують мешканців Мелітополя для штурму Бахмута. За його словами, все місто — це "суцільна російська база". Мелітопольцям пропонують їхати воювати за 200 тисяч карбованців на місяць.