"Вагнерівці" вербують мешканців Мелітополя для штурму Бахмута, — мер

За інформацією Івана Федорова, все місто — це "суцільна російська база". Мелітопольцям пропонують їхати воювати за 200 тисяч карбованців на місяць.

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В окупованому Мелітополі "вагнерівці" намагаються вербувати місцевих жителів для участі у боях у Бахмуті. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі єдиного телемарафону.

"Що стосується мобілізації та Пригожина, то так — це правда (що ПВК "Вагнер" набирає місцевих жителів). І ми бачимо, що на початку тижня гауляйтер Балицький почав утворювати своє так зване "ополчення", — сказав він.

Окупанти готові платити 200 тисяч рублів на місяць тим, хто погодиться їхати до Бахмуту у складі ПВК. Все почалося з того, що у закритих групах мелітопольців, які залишились у місті, почалося розсилання із запрошеннями до "Вагнера". За словами Федорова, ніхто не погоджується.

У сьогоднішньому зведенні британської розвідки 13 березня заявили, що в останні місяці власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, втратив доступ до вербування у російських в'язницях, через що надалі, швидше за все, доведеться скорочувати інтенсивність або масштаби операцій.

12 березня у Держприкордонслужбі України заявили, що у Бахмуті українські прикордонники-аеророзвідники спільно з артилеристами ЗСУ розбили підрозділ окупантів на околицях міста.

Нагадаємо, 13 березня в ISW заявили, що Пригожин втратив схильність Путіна і може стати "цапом-відбувайлом" для Кремля. Тому найманців продовжують кидати на штурм Бахмута.

11 березня у ЗМІ писали, що "Газпром" створює свою ПВК для противаги ПВК "Вагнер".