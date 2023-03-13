"Вагнеровцы" вербуют жителей Мелитополя для штурма Бахмута, — мэр
По информации Ивана Федорова, весь город — это "сплошная российская база". Мелитопольцам предлагают ехать воевать за 200 тысяч рублей в месяц.
В оккупированном Мелитополе "вагнеровцы" пытаются вербовать местных жителей для участия в боях в Бахмуте. Об это заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире единого телемарафона.
"Что касается мобилизации и Пригожина, то да — это правда (что ЧВК "Вагнер" набирает местных жителей — ред.). И мы видим, что в начале недели гауляйтер Балицкий начал образовывать свое так называемое "ополчение", — сказал он.
Оккупанты готовы платить 200 тысяч рублей в месяц тем, кто согласится ехать в Бахмут в составе ЧВК. Все началось с того, что в закрытых группах мелитопольцев, которые остались в городе началась рассылка с приглашениями в "Вагнер". По словам Федорова — никто не соглашается.
В сегодняшней сводке британской разведки 13 марта заявили, что в последние месяцы владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за чего в дальнейшем, скорее всего, придется сокращать интенсивность или масштабы операций.
12 марта в Госпогранслужбе Украины заявили, что в Бахмуте украинские пограничники-аэроразведчики совместно с артиллеристами ВСУ разбили подразделение оккупантов в окрестностях города
Напомним, 13 марта в ISW заявили, что Пригожин потерял склонность Путина и может стать "козлом отпущения" для Кремля. Поэтому наемников продолжают бросать на штурм Бахмута.
11 марта в СМИ писали, что "Газпром" создает свою ЧВК для противовеса ЧВК "Вагнер".