Бойцы ГПСУ в Бахмуте притормозили окупантов и смутились их странным "братством" (видео)

Российские оккупанты решили закрепиться в окрестностях Бахмута на Донетчине, но не успели этого сделать, потому что к ним прилетели "презенты" от украинских защитников.

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В Бахмуте украинские пограничники-аэроразведчики совместно с артиллеристами ВСУ разбили подразделение окупантов в окрестностях города. Об этом сообщается в Государственной пограничной службе Украины 12 марта.

Отмечается, что оккупанты собирались продвинуться вперед и именно принялись обустраивать новые позиции, когда к ним прилетели "презенты" от украинских защитников.

"Захватчики были "поражены" гостеприимством наших воинов и четверо сразу получили статус "хороших". Но стоит отметить "братство" в подразделениях врага. На кадрах, зафиксированных нашими бойцами, четко видно, как пока "плохой" оккупант мародерит в своих" уже "хороших" побратимов", — сообщили в ГПСУ.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили в отчете за 11 марта, что российские военные и наемники ЧВК "Вагнер" продолжили штурмовать Бахмут, но не сделали никаких заявленных продвижений в пределах города и его окрестностей. Согласно аналитическим данным Института, Силы обороны отразили российские атаки на сам Бахмут, на северо-востоке и северо-западе от города.

В оккупированном Бахмуте российские оккупанты начали проводить непонятную "эвакуацию" населения. Людей с рюкзаками выводят в неизвестном направлении небольшими группами.