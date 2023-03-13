Бійці ДПСУ в Бахмуті пригальмували окупантів і збентежилися їхнім дивним "братерством" (відео)

Російські окупанти вирішили закріпитися на околицях Бахмута на Донеччині, але не встигли цього зробити, бо до них прилетіли "презенти" від українських захисників.

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У Бахмуті українські прикордонники-аеророзвідники спільно із артилеристами ЗСУ розтрощили підрозділ окупантів на околицях міста. Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України 12 березня.

Зазначається, що окупанти збиралися просунутися вперед і саме заходилися облаштовувати нові позиції, коли до них прилетіли "презенти" від українських захисників.

"Загарбники були "вражені" гостинністю наших воїнів і четверо одразу отримали статус "хороших". Але варто відмітити "братерство" в підрозділах ворога. На кадрах, зафіксованих нашими бійцями, чітко видно, як, поки що, "поганий" окупант мародерить у своїх вже "хороших" поплічників", — повідомили в ДПСУ.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили у звіті за 11 березня, що російські військові та найманці ПВК "Вагнер" продовжили штурмувати Бахмут, але не зробили жодних заявлених просувань у межах міста та на його околицях. Згідно з аналітичними даними Інституту, Сили оборони відбили російські атаки на сам Бахмут, на північному сході та на північному заході від міста.

В окупованому Бахмуті російські окупанти почали проводити незрозумілу "евакуацію" населення. Людей з рюкзаками виводять у невідомому напрямку невеликими групами.